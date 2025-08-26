עוד על BBA

BBAChain סֵמֶל

BBAChain מחיר (BBA)

לא רשום

1 BBA ל USDמחיר חי:

-2.10%1D
mexc
USD
BBAChain (BBA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:59:01 (UTC+8)

BBAChain (BBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.07%

-2.18%

-68.58%

-68.58%

BBAChain (BBA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.002192. במהלך 24 השעות האחרונות, BBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00219721 לבין שיא של $ 0.00226218, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00219721.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBA השתנה ב -1.07% במהלך השעה האחרונה, -2.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-68.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BBAChain (BBA) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של BBAChain הוא $ 357.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBA הוא 162.87M, עם היצע כולל של 296000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 648.83K.

BBAChain (BBA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BBAChainל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBBAChain ל USDהיה . $ -0.0021626375.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBBAChain ל USDהיה $ -0.0021623852.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BBAChainל USDהיה $ -0.16876670248787515.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.18%
30 ימים$ -0.0021626375-98.66%
60 ימים$ -0.0021623852-98.64%
90 ימים$ -0.16876670248787515-98.71%

מה זהBBAChain (BBA)

BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.

BBAChain (BBA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BBAChainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BBAChain (BBA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BBAChain (BBA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BBAChain.

בדוק את BBAChain תחזית המחיר עכשיו‏!

BBA למטבעות מקומיים

BBAChain (BBA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BBAChain (BBA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BBA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BBAChain (BBA)

כמה שווה BBAChain (BBA) היום?
החי BBAהמחיר ב USD הוא 0.002192 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BBA ל USD?
המחיר הנוכחי של BBA ל USD הוא $ 0.002192. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BBAChain?
שווי השוק של BBA הוא $ 357.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BBA?
ההיצע במחזור של BBA הוא 162.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BBA?
‏‏BBA השיג מחיר שיא (ATH) של 2.11 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BBA?
BBA ‏‏רשם מחירATL של 0.00219721 USD.
מהו נפח המסחר של BBA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BBA הוא -- USD.
האם BBA יעלה השנה?
BBA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BBA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:59:01 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.