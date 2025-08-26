BBAChain (BBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00219721 גבוה 24 שעות $ 0.00226218 שיא כל הזמנים $ 2.11 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00219721 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.07% שינוי מחיר (1D) -2.18% שינוי מחיר (7D) -68.58%

BBAChain (BBA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.002192. במהלך 24 השעות האחרונות, BBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00219721 לבין שיא של $ 0.00226218, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00219721.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBA השתנה ב -1.07% במהלך השעה האחרונה, -2.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-68.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BBAChain (BBA) מידע שוק

שווי שוק $ 357.02K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 648.83K אספקת מחזור 162.87M אספקה כוללת 296,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BBAChain הוא $ 357.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBA הוא 162.87M, עם היצע כולל של 296000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 648.83K.