BaseSwap (BSWAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.04578068 גבוה 24 שעות $ 0.050704 שיא כל הזמנים $ 13.01 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0363235 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.79% שינוי מחיר (1D) -7.78% שינוי מחיר (7D) +1.81%

BaseSwap (BSWAP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04638758. במהלך 24 השעות האחרונות, BSWAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04578068 לבין שיא של $ 0.050704, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSWAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0363235.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSWAP השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -7.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BaseSwap (BSWAP) מידע שוק

שווי שוק $ 331.81K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 460.09K אספקת מחזור 7.21M אספקה כוללת 9,998,487.11720254

שווי השוק הנוכחי של BaseSwap הוא $ 331.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSWAP הוא 7.21M, עם היצע כולל של 9998487.11720254. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 460.09K.