BaseSwap סֵמֶל

BaseSwap מחיר (BSWAP)

לא רשום

1 BSWAP ל USDמחיר חי:

$0.04627106
$0.04627106$0.04627106
-8.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BaseSwap (BSWAP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:34:51 (UTC+8)

BaseSwap (BSWAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04578068
$ 0.04578068$ 0.04578068
24 שעות נמוך
$ 0.050704
$ 0.050704$ 0.050704
גבוה 24 שעות

$ 0.04578068
$ 0.04578068$ 0.04578068

$ 0.050704
$ 0.050704$ 0.050704

$ 13.01
$ 13.01$ 13.01

$ 0.0363235
$ 0.0363235$ 0.0363235

+0.79%

-7.78%

+1.81%

+1.81%

BaseSwap (BSWAP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04638758. במהלך 24 השעות האחרונות, BSWAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04578068 לבין שיא של $ 0.050704, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSWAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0363235.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSWAP השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -7.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BaseSwap (BSWAP) מידע שוק

$ 331.81K
$ 331.81K$ 331.81K

--
----

$ 460.09K
$ 460.09K$ 460.09K

7.21M
7.21M 7.21M

9,998,487.11720254
9,998,487.11720254 9,998,487.11720254

שווי השוק הנוכחי של BaseSwap הוא $ 331.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSWAP הוא 7.21M, עם היצע כולל של 9998487.11720254. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 460.09K.

BaseSwap (BSWAP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BaseSwapל USDהיה $ -0.00391532396959295.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaseSwap ל USDהיה . $ -0.0265555443.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaseSwap ל USDהיה $ -0.0226578603.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BaseSwapל USDהיה $ -0.0922117110234626.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00391532396959295-7.78%
30 ימים$ -0.0265555443-57.24%
60 ימים$ -0.0226578603-48.84%
90 ימים$ -0.0922117110234626-66.53%

מה זהBaseSwap (BSWAP)

The First Native DEX on BASE. By Based Team for Based You. The liquidity marketplace from simplistic to advanced we have it all. aseSwap is a pioneering decentralized exchange (DEX) that introduces a groundbreaking concept by allowing users to not only trade assets but also earn protocol-generated revenue from fees. This innovative feature is made possible through the $BSWAP & $BSX tokens, enabling users to directly earn cryptocurrencies from swap fees. Utilizing a sophisticated Smart Order Routing system, BaseSwap ensures optimal prices while minimizing gas fees. The evolving system guarantees competitive swap rates across its matrix of pools, enhancing user trading experiences. With trading fees lower than leading decentralized and centralized exchanges, BaseSwap provides exceptional cost savings. Its user-friendly UI simplifies DeFi interactions, enabling easy token swaps, liquidity provision, and farming participation. Chosen for its robust security and cost-effectiveness, BaseSwap is integrated with the Base Network, an Ethereum Layer 2 solution incubated by Coinbase. This partnership offers security, scalability, and seamless interoperability, aligning with BaseSwap's commitment to user-centric and economically efficient trading. Benefiting from the Base Network's economical EVM setting and priority access to Ethereum functionalities, BaseSwap maintains minimal trading fees and a superior trading experience. Supported by Coinbase's user community and fiat onramps, BaseSwap is positioned for success in the evolving DeFi landscape.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BaseSwap (BSWAP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BaseSwapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BaseSwap (BSWAP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BaseSwap (BSWAP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BaseSwap.

בדוק את BaseSwap תחזית המחיר עכשיו‏!

BSWAP למטבעות מקומיים

BaseSwap (BSWAP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BaseSwap (BSWAP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BSWAP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BaseSwap (BSWAP)

כמה שווה BaseSwap (BSWAP) היום?
החי BSWAPהמחיר ב USD הוא 0.04638758 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BSWAP ל USD?
המחיר הנוכחי של BSWAP ל USD הוא $ 0.04638758. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BaseSwap?
שווי השוק של BSWAP הוא $ 331.81K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BSWAP?
ההיצע במחזור של BSWAP הוא 7.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BSWAP?
‏‏BSWAP השיג מחיר שיא (ATH) של 13.01 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BSWAP?
BSWAP ‏‏רשם מחירATL של 0.0363235 USD.
מהו נפח המסחר של BSWAP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BSWAP הוא -- USD.
האם BSWAP יעלה השנה?
BSWAP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BSWAP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:34:51 (UTC+8)

