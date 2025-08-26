Basedmilio (BASED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00011786 $ 0.00011786 $ 0.00011786 24 שעות נמוך $ 0.00013153 $ 0.00013153 $ 0.00013153 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00011786$ 0.00011786 $ 0.00011786 גבוה 24 שעות $ 0.00013153$ 0.00013153 $ 0.00013153 שיא כל הזמנים $ 0.01004687$ 0.01004687 $ 0.01004687 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000655$ 0.0000655 $ 0.0000655 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.07% שינוי מחיר (1D) -8.90% שינוי מחיר (7D) -0.17% שינוי מחיר (7D) -0.17%

Basedmilio (BASED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00011957. במהלך 24 השעות האחרונות, BASED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00011786 לבין שיא של $ 0.00013153, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01004687, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000655.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASED השתנה ב +1.07% במהלך השעה האחרונה, -8.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Basedmilio (BASED) מידע שוק

שווי שוק $ 119.48K$ 119.48K $ 119.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 119.48K$ 119.48K $ 119.48K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Basedmilio הוא $ 119.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASED הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 119.48K.