based fric מחיר היום

מחיר based fric (FRIC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FRIC ל USD הוא $ 0 לכל FRIC.

based fric כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,461, עם היצע במחזור של 1.00B FRIC. ב‑24 השעות האחרונות, FRIC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FRIC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

based fric (FRIC) מידע שוק

שווי שוק $ 66.46K$ 66.46K $ 66.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.46K$ 66.46K $ 66.46K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של based fric הוא $ 66.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRIC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.46K.