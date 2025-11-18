BARKcoin מחיר היום

מחיר BARKcoin (BARKCOIN) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BARKCOIN ל USD הוא -- לכל BARKCOIN.

BARKcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,870, עם היצע במחזור של 999.77M BARKCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, BARKCOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00336104, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BARKCOIN נע ב -0.69% בשעה האחרונה ו -14.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BARKcoin (BARKCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 39.87K$ 39.87K $ 39.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.87K$ 39.87K $ 39.87K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,771,712.87026 999,771,712.87026 999,771,712.87026

שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.87K.