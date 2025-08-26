עוד על BKIT

Bangkit סֵמֶל

Bangkit מחיר (BKIT)

לא רשום

1 BKIT ל USDמחיר חי:

--
----
-5.30%1D
mexc
USD
Bangkit (BKIT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:24:22 (UTC+8)

Bangkit (BKIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.19%

-5.36%

-0.24%

-0.24%

Bangkit (BKIT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BKIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BKITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BKIT השתנה ב +1.19% במהלך השעה האחרונה, -5.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bangkit (BKIT) מידע שוק

$ 40.67K
$ 40.67K$ 40.67K

--
----

$ 40.67K
$ 40.67K$ 40.67K

80.00B
80.00B 80.00B

80,000,000,000.0
80,000,000,000.0 80,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bangkit הוא $ 40.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BKIT הוא 80.00B, עם היצע כולל של 80000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.67K.

Bangkit (BKIT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bangkitל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBangkit ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBangkit ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bangkitל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.36%
30 ימים$ 0-54.47%
60 ימים$ 0-38.42%
90 ימים$ 0--

מה זהBangkit (BKIT)

Bangkit ($BKIT) is the inaugural token launched by Meme Blind Box, a groundbreaking AI agent designed to autonomously create meme tokens on the Base blockchain, with a unique twist—it’s driven by community sentiment and trends. This innovative approach marks a significant evolution in the world of meme tokens, merging artificial intelligence with the power of decentralized, community-driven creativity. The result is a dynamic ecosystem where the voice of the community directly shapes the narrative, style, and success of the tokens. The story of $BKIT began at Devcon 2024 in Bangkok during a live demonstration that captivated audiences with its potential to revolutionize how meme tokens are conceived and adopted. This milestone marked the birth of a new era where tokens are not only AI-generated but also community-owned, creating a symbiotic relationship between technology and its supporters. By harnessing the power of collective input, $BKIT exemplifies a spirit of inclusivity, creativity, and shared ownership. Bangkit is more than a token; it represents a movement—an invitation to join the Bangkit Litter 🐱, a growing community of enthusiasts who embrace the limitless possibilities of AI-crafted tokens. Together, they are redefining the meme token landscape, pushing boundaries, and unleashing the collective imagination to create something truly extraordinary. Whether you're a blockchain enthusiast, a creative mind, or a meme lover, $BKIT offers an opportunity to be part of a vibrant, collaborative journey into the future of tokenomics. Jump in today and explore the exciting world of $BKIT—where AI innovation meets human ingenuity.

Bangkit (BKIT) משאב

Bangkitתחזית מחיר (USD)

BKIT למטבעות מקומיים

Bangkit (BKIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bangkit (BKIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BKIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bangkit (BKIT)

כמה שווה Bangkit (BKIT) היום?
החי BKITהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BKIT ל USD?
המחיר הנוכחי של BKIT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bangkit?
שווי השוק של BKIT הוא $ 40.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BKIT?
ההיצע במחזור של BKIT הוא 80.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BKIT?
‏‏BKIT השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BKIT?
BKIT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BKIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BKIT הוא -- USD.
האם BKIT יעלה השנה?
BKIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BKIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:24:22 (UTC+8)

