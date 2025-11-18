Backroom מחיר היום

מחיר Backroom (ROOM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00283878, עם שינוי של 20.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROOM ל USD הוא $ 0.00283878 לכל ROOM.

Backroom כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,201,874, עם היצע במחזור של 775.66M ROOM. ב‑24 השעות האחרונות, ROOM סחר בין $ 0.00276865 (נמוך) ל $ 0.00355719 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02455824, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00055129.

ביצועים לטווח קצר, ROOM נע ב +1.86% בשעה האחרונה ו -45.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Backroom (ROOM) מידע שוק

שווי שוק $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M אספקת מחזור 775.66M 775.66M 775.66M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Backroom הוא $ 2.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROOM הוא 775.66M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.84M.