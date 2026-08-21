BabySNEK מחיר היום

מחיר BabySNEK (BBSNEK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 17.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BBSNEK ל USD הוא $ 0 לכל BBSNEK.

BabySNEK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 485,688, עם היצע במחזור של 76.72B BBSNEK. ב‑24 השעות האחרונות, BBSNEK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BBSNEK נע ב +0.45% בשעה האחרונה ו +27.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BabySNEK (BBSNEK) מידע שוק

שווי שוק $ 485.69K$ 485.69K $ 485.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 485.69K$ 485.69K $ 485.69K אספקת מחזור 76.72B 76.72B 76.72B אספקה כוללת 76,715,880,000.0 76,715,880,000.0 76,715,880,000.0

שווי השוק הנוכחי של BabySNEK הוא $ 485.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBSNEK הוא 76.72B, עם היצע כולל של 76715880000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 485.69K.