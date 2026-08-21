Babypepefi מחיר היום

מחיר Babypepefi (BABYPEPE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00595545, עם שינוי של 5.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYPEPE ל USD הוא $ 0.00595545 לכל BABYPEPE.

Babypepefi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 125,097, עם היצע במחזור של 21.00M BABYPEPE. ב‑24 השעות האחרונות, BABYPEPE סחר בין $ 0.00562559 (נמוך) ל $ 0.00595799 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.075201, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYPEPE נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו +8.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.53.

Babypepefi (BABYPEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 125.10K$ 125.10K $ 125.10K נפח (24 שעות) $ 15.53$ 15.53 $ 15.53 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.10K$ 125.10K $ 125.10K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Babypepefi הוא $ 125.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.53. ההיצע במחזור של BABYPEPE הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.10K.