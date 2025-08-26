BABA (BABA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01262577$ 0.01262577 $ 0.01262577 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.34% שינוי מחיר (7D) +5.71% שינוי מחיר (7D) +5.71%

BABA (BABA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01262577, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BABA (BABA) מידע שוק

שווי שוק $ 58.77K$ 58.77K $ 58.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.77K$ 58.77K $ 58.77K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,886,724.16148 999,886,724.16148 999,886,724.16148

שווי השוק הנוכחי של BABA הוא $ 58.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABA הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999886724.16148. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.77K.