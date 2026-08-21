azit מחיר היום

מחיר azit (AZIT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00145809, עם שינוי של 2.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AZIT ל USD הוא $ 0.00145809 לכל AZIT.

azit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 658,167, עם היצע במחזור של 451.39M AZIT. ב‑24 השעות האחרונות, AZIT סחר בין $ 0.00142448 (נמוך) ל $ 0.00146497 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.846242, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00134013.

ביצועים לטווח קצר, AZIT נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו -4.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.74K.

azit (AZIT) מידע שוק

שווי שוק $ 658.17K$ 658.17K $ 658.17K נפח (24 שעות) $ 9.74K$ 9.74K $ 9.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 729.05K$ 729.05K $ 729.05K אספקת מחזור 451.39M 451.39M 451.39M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של azit הוא $ 658.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.74K. ההיצע במחזור של AZIT הוא 451.39M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 729.05K.