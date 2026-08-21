AUTONOMOPOLY מחיר היום

מחיר AUTONOMOPOLY (AUTONO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AUTONO ל USD הוא $ 0 לכל AUTONO.

AUTONOMOPOLY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 667,543, עם היצע במחזור של 100.00B AUTONO. ב‑24 השעות האחרונות, AUTONO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AUTONO נע ב +3.06% בשעה האחרונה ו -0.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AUTONOMOPOLY (AUTONO) מידע שוק

שווי שוק $ 667.54K$ 667.54K $ 667.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 667.54K$ 667.54K $ 667.54K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של AUTONOMOPOLY הוא $ 667.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUTONO הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 667.54K.