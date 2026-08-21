Attention Token מחיר היום

מחיר Attention Token (ATTN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00108025, עם שינוי של 0.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ATTN ל USD הוא $ 0.00108025 לכל ATTN.

Attention Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 554,262, עם היצע במחזור של 513.09M ATTN. ב‑24 השעות האחרונות, ATTN סחר בין $ 0.00107729 (נמוך) ל $ 0.00109025 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02018926, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0010658.

ביצועים לטווח קצר, ATTN נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -3.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 494.81.

Attention Token (ATTN) מידע שוק

שווי שוק $ 554.26K$ 554.26K $ 554.26K נפח (24 שעות) $ 494.81$ 494.81 $ 494.81 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M אספקת מחזור 513.09M 513.09M 513.09M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Attention Token הוא $ 554.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 494.81. ההיצע במחזור של ATTN הוא 513.09M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.08M.