AstroElon מחיר היום

מחיר AstroElon (ELONONE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELONONE ל USD הוא $ 0 לכל ELONONE.

AstroElon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 147,029, עם היצע במחזור של 1,000.00T ELONONE. ב‑24 השעות האחרונות, ELONONE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ELONONE נע ב -- בשעה האחרונה ו +17.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AstroElon (ELONONE) מידע שוק

שווי שוק $ 147.03K$ 147.03K $ 147.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 147.03K$ 147.03K $ 147.03K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של AstroElon הוא $ 147.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELONONE הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 147.03K.