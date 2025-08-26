עוד על AII

AII מידע על מחיר

AII אתר רשמי

AII טוקניומיקה

AII תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Artificial idiot סֵמֶל

Artificial idiot מחיר (AII)

לא רשום

1 AII ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Artificial idiot (AII) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:45:37 (UTC+8)

Artificial idiot (AII) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00587289
$ 0.00587289$ 0.00587289

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.07%

+12.07%

Artificial idiot (AII) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AII נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00587289, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AII השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Artificial idiot (AII) מידע שוק

$ 41.09K
$ 41.09K$ 41.09K

--
----

$ 41.09K
$ 41.09K$ 41.09K

986.62M
986.62M 986.62M

986,620,346.9824741
986,620,346.9824741 986,620,346.9824741

שווי השוק הנוכחי של Artificial idiot הוא $ 41.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AII הוא 986.62M, עם היצע כולל של 986620346.9824741. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.09K.

Artificial idiot (AII) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Artificial idiotל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArtificial idiot ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArtificial idiot ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Artificial idiotל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+15.51%
60 ימים$ 0+81.18%
90 ימים$ 0--

מה זהArtificial idiot (AII)

AI Meme Token for Artificial Idiot Bot

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Artificial idiot (AII) משאב

האתר הרשמי

Artificial idiotתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Artificial idiot (AII) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Artificial idiot (AII) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Artificial idiot.

בדוק את Artificial idiot תחזית המחיר עכשיו‏!

AII למטבעות מקומיים

Artificial idiot (AII) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Artificial idiot (AII) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AII הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Artificial idiot (AII)

כמה שווה Artificial idiot (AII) היום?
החי AIIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AII ל USD?
המחיר הנוכחי של AII ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Artificial idiot?
שווי השוק של AII הוא $ 41.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AII?
ההיצע במחזור של AII הוא 986.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AII?
‏‏AII השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00587289 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AII?
AII ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AII?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AII הוא -- USD.
האם AII יעלה השנה?
AII ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AII תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:45:37 (UTC+8)

Artificial idiot (AII) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.