ARTFI מחיר היום

מחיר ARTFI (ARTFI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARTFI ל USD הוא $ 0 לכל ARTFI.

ARTFI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 103,683, עם היצע במחזור של 130.37M ARTFI. ב‑24 השעות האחרונות, ARTFI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03891979, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ARTFI נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו +1.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 20.40K.

ARTFI (ARTFI) מידע שוק

שווי שוק $ 103.68K$ 103.68K $ 103.68K נפח (24 שעות) $ 20.40K$ 20.40K $ 20.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 795.31K$ 795.31K $ 795.31K אספקת מחזור 130.37M 130.37M 130.37M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ARTFI הוא $ 103.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.40K. ההיצע במחזור של ARTFI הוא 130.37M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 795.31K.