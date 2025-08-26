ArGoApp (ARGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00661552 $ 0.00661552 $ 0.00661552 24 שעות נמוך $ 0.00716455 $ 0.00716455 $ 0.00716455 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00661552$ 0.00661552 $ 0.00661552 גבוה 24 שעות $ 0.00716455$ 0.00716455 $ 0.00716455 שיא כל הזמנים $ 0.576267$ 0.576267 $ 0.576267 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00256598$ 0.00256598 $ 0.00256598 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -6.41% שינוי מחיר (7D) -8.29% שינוי מחיר (7D) -8.29%

ArGoApp (ARGO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00670497. במהלך 24 השעות האחרונות, ARGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00661552 לבין שיא של $ 0.00716455, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.576267, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00256598.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARGO השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -6.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ArGoApp (ARGO) מידע שוק

שווי שוק $ 118.11K$ 118.11K $ 118.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 439.46K$ 439.46K $ 439.46K אספקת מחזור 17.62M 17.62M 17.62M אספקה כוללת 65,541,667.0 65,541,667.0 65,541,667.0

שווי השוק הנוכחי של ArGoApp הוא $ 118.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARGO הוא 17.62M, עם היצע כולל של 65541667.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 439.46K.