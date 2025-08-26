עוד על ARCONA

ARCONA מידע על מחיר

ARCONA מסמך לבן

ARCONA אתר רשמי

ARCONA טוקניומיקה

ARCONA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Arcona סֵמֶל

Arcona מחיר (ARCONA)

לא רשום

1 ARCONA ל USDמחיר חי:

$0.00973888
$0.00973888$0.00973888
-40.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Arcona (ARCONA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:44:54 (UTC+8)

Arcona (ARCONA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00952297
$ 0.00952297$ 0.00952297
24 שעות נמוך
$ 0.01628062
$ 0.01628062$ 0.01628062
גבוה 24 שעות

$ 0.00952297
$ 0.00952297$ 0.00952297

$ 0.01628062
$ 0.01628062$ 0.01628062

$ 2.24
$ 2.24$ 2.24

$ 0.00161339
$ 0.00161339$ 0.00161339

-0.14%

-40.18%

-21.55%

-21.55%

Arcona (ARCONA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00973888. במהלך 24 השעות האחרונות, ARCONA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00952297 לבין שיא של $ 0.01628062, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARCONAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00161339.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARCONA השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -40.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arcona (ARCONA) מידע שוק

$ 147.77K
$ 147.77K$ 147.77K

--
----

$ 147.77K
$ 147.77K$ 147.77K

15.18M
15.18M 15.18M

15,181,707.0
15,181,707.0 15,181,707.0

שווי השוק הנוכחי של Arcona הוא $ 147.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARCONA הוא 15.18M, עם היצע כולל של 15181707.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 147.77K.

Arcona (ARCONA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Arconaל USDהיה $ -0.006541733525110911.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArcona ל USDהיה . $ +0.0134207775.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArcona ל USDהיה $ +0.0269309560.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Arconaל USDהיה $ +0.005732140061721836.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.006541733525110911-40.18%
30 ימים$ +0.0134207775+137.81%
60 ימים$ +0.0269309560+276.53%
90 ימים$ +0.005732140061721836+143.06%

מה זהArcona (ARCONA)

The Arcona Ecosystem creates a Digital Land - a layer of Augmented Reality uniting the physical and virtual worlds into a single information environment perfectly linked to our real world. It is designed for everyday user interactive experience with augmented, virtual and mixed reality multimedia content in real world locations.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Arcona (ARCONA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Arconaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Arcona (ARCONA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Arcona (ARCONA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Arcona.

בדוק את Arcona תחזית המחיר עכשיו‏!

ARCONA למטבעות מקומיים

Arcona (ARCONA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Arcona (ARCONA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARCONA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Arcona (ARCONA)

כמה שווה Arcona (ARCONA) היום?
החי ARCONAהמחיר ב USD הוא 0.00973888 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARCONA ל USD?
המחיר הנוכחי של ARCONA ל USD הוא $ 0.00973888. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Arcona?
שווי השוק של ARCONA הוא $ 147.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARCONA?
ההיצע במחזור של ARCONA הוא 15.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARCONA?
‏‏ARCONA השיג מחיר שיא (ATH) של 2.24 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARCONA?
ARCONA ‏‏רשם מחירATL של 0.00161339 USD.
מהו נפח המסחר של ARCONA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARCONA הוא -- USD.
האם ARCONA יעלה השנה?
ARCONA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARCONA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:44:54 (UTC+8)

Arcona (ARCONA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.