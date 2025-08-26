Arcona (ARCONA) מידע על מחיר (USD)

Arcona (ARCONA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00973888. במהלך 24 השעות האחרונות, ARCONA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00952297 לבין שיא של $ 0.01628062, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARCONAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00161339.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARCONA השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -40.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arcona (ARCONA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Arcona הוא $ 147.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARCONA הוא 15.18M, עם היצע כולל של 15181707.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 147.77K.