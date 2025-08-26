ArbiSmart (RBIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 400.49 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.09%

ArbiSmart (RBIS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RBIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RBISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 400.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RBIS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ArbiSmart (RBIS) מידע שוק

שווי שוק $ 5.84K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.49K אספקת מחזור 194.75M אספקה כוללת 450,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ArbiSmart הוא $ 5.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RBIS הוא 194.75M, עם היצע כולל של 450000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.49K.