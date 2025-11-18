AQC מחיר היום

מחיר AQC (AQC) בזמן אמת היום הוא $ 0.0012988, עם שינוי של 20.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AQC ל USD הוא $ 0.0012988 לכל AQC.

AQC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,231,922, עם היצע במחזור של 950.23M AQC. ב‑24 השעות האחרונות, AQC סחר בין $ 0.00121319 (נמוך) ל $ 0.00168888 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00223188, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00054578.

ביצועים לטווח קצר, AQC נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו -13.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AQC (AQC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.23M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.28M
אספקת מחזור 950.23M
אספקה כוללת 984,506,934.447599

