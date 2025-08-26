April מחיר (APRIL)
-0.26%
-3.68%
-2.23%
-2.23%
April (APRIL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, APRIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APRILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.201633, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, APRIL השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -3.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של April הוא $ 42.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APRIL הוא 106.62M, עם היצע כולל של 125000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.22K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Aprilל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלApril ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלApril ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aprilל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.68%
|30 ימים
|$ 0
|+5.32%
|60 ימים
|$ 0
|+33.46%
|90 ימים
|$ 0
|--
Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments.
