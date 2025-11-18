Apraemio מחיר היום

מחיר Apraemio (APRA) בזמן אמת היום הוא $ 0.098491, עם שינוי של 3.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APRA ל USD הוא $ 0.098491 לכל APRA.

Apraemio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,591,766, עם היצע במחזור של 138.00M APRA. ב‑24 השעות האחרונות, APRA סחר בין $ 0.097082 (נמוך) ל $ 0.1027 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.290289, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.079579.

ביצועים לטווח קצר, APRA נע ב -1.02% בשעה האחרונה ו -9.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Apraemio (APRA) מידע שוק

שווי שוק $ 13.59M$ 13.59M $ 13.59M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.49M$ 98.49M $ 98.49M אספקת מחזור 138.00M 138.00M 138.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Apraemio הוא $ 13.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APRA הוא 138.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.49M.