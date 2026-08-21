Apple מחיר היום

מחיר Apple (APPLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APPLE ל USD הוא $ 0 לכל APPLE.

Apple כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,829, עם היצע במחזור של 999.77M APPLE. ב‑24 השעות האחרונות, APPLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00332199, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, APPLE נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +20.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Apple (APPLE) מידע שוק

שווי שוק $ 36.83K$ 36.83K $ 36.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.83K$ 36.83K $ 36.83K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,768,301.416978 999,768,301.416978 999,768,301.416978

שווי השוק הנוכחי של Apple הוא $ 36.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APPLE הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999768301.416978. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.83K.