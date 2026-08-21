apM מחיר היום

מחיר apM (APM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APM ל USD הוא $ 0 לכל APM.

apM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 76,856, עם היצע במחזור של 974.66M APM. ב‑24 השעות האחרונות, APM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.066, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, APM נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

apM (APM) מידע שוק

שווי שוק $ 76.86K$ 76.86K $ 76.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 142.92K$ 142.92K $ 142.92K אספקת מחזור 974.66M 974.66M 974.66M אספקה כוללת 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של apM הוא $ 76.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APM הוא 974.66M, עם היצע כולל של 1812500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.92K.