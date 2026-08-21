Anyspend מחיר היום

מחיר Anyspend (ANY) בזמן אמת היום הוא $ 0.03013656, עם שינוי של 4.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANY ל USD הוא $ 0.03013656 לכל ANY.

Anyspend כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,551,299, עם היצע במחזור של 220.00M ANY. ב‑24 השעות האחרונות, ANY סחר בין $ 0.02872599 (נמוך) ל $ 0.03107532 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.262432, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02177347.

ביצועים לטווח קצר, ANY נע ב -0.68% בשעה האחרונה ו +23.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 20.46.

Anyspend (ANY) מידע שוק

שווי שוק $ 6.55M$ 6.55M $ 6.55M נפח (24 שעות) $ 20.46$ 20.46 $ 20.46 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.78M$ 29.78M $ 29.78M אספקת מחזור 220.00M 220.00M 220.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Anyspend הוא $ 6.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.46. ההיצע במחזור של ANY הוא 220.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.78M.