AnonymousCodingCult מחיר היום

מחיר AnonymousCodingCult (ACC) בזמן אמת היום הוא $ 0.05538, עם שינוי של 1.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ACC ל USD הוא $ 0.05538 לכל ACC.

AnonymousCodingCult כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 376,156, עם היצע במחזור של 6.79M ACC. ב‑24 השעות האחרונות, ACC סחר בין $ 0.050258 (נמוך) ל $ 0.056097 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.188123, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02861669.

ביצועים לטווח קצר, ACC נע ב -0.37% בשעה האחרונה ו -22.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AnonymousCodingCult (ACC) מידע שוק

שווי שוק $ 376.16K$ 376.16K $ 376.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 376.16K$ 376.16K $ 376.16K אספקת מחזור 6.79M 6.79M 6.79M אספקה כוללת 6,792,291.35144 6,792,291.35144 6,792,291.35144

