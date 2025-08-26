עוד על ANGL

ANGL מידע על מחיר

ANGL מסמך לבן

ANGL אתר רשמי

ANGL טוקניומיקה

ANGL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ANGL TOKEN סֵמֶל

ANGL TOKEN מחיר (ANGL)

לא רשום

1 ANGL ל USDמחיר חי:

$0.00376502
$0.00376502$0.00376502
-8.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ANGL TOKEN (ANGL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:06:41 (UTC+8)

ANGL TOKEN (ANGL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.003759
$ 0.003759$ 0.003759
24 שעות נמוך
$ 0.00414158
$ 0.00414158$ 0.00414158
גבוה 24 שעות

$ 0.003759
$ 0.003759$ 0.003759

$ 0.00414158
$ 0.00414158$ 0.00414158

$ 0.01037575
$ 0.01037575$ 0.01037575

$ 0.00346384
$ 0.00346384$ 0.00346384

+0.16%

-8.48%

-7.24%

-7.24%

ANGL TOKEN (ANGL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00376502. במהלך 24 השעות האחרונות, ANGL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003759 לבין שיא של $ 0.00414158, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANGLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01037575, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00346384.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANGL השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -8.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) מידע שוק

$ 812.69K
$ 812.69K$ 812.69K

--
----

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ANGL TOKEN הוא $ 812.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANGL הוא 215.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.78M.

ANGL TOKEN (ANGL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ANGL TOKENל USDהיה $ -0.000349170327409404.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלANGL TOKEN ל USDהיה . $ -0.0006261909.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלANGL TOKEN ל USDהיה $ -0.0021290299.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ANGL TOKENל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000349170327409404-8.48%
30 ימים$ -0.0006261909-16.63%
60 ימים$ -0.0021290299-56.54%
90 ימים$ 0--

מה זהANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ANGL TOKEN (ANGL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ANGL TOKENתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ANGL TOKEN (ANGL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ANGL TOKEN (ANGL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ANGL TOKEN.

בדוק את ANGL TOKEN תחזית המחיר עכשיו‏!

ANGL למטבעות מקומיים

ANGL TOKEN (ANGL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ANGL TOKEN (ANGL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANGL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ANGL TOKEN (ANGL)

כמה שווה ANGL TOKEN (ANGL) היום?
החי ANGLהמחיר ב USD הוא 0.00376502 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ANGL ל USD?
המחיר הנוכחי של ANGL ל USD הוא $ 0.00376502. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ANGL TOKEN?
שווי השוק של ANGL הוא $ 812.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ANGL?
ההיצע במחזור של ANGL הוא 215.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ANGL?
‏‏ANGL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01037575 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ANGL?
ANGL ‏‏רשם מחירATL של 0.00346384 USD.
מהו נפח המסחר של ANGL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ANGL הוא -- USD.
האם ANGL יעלה השנה?
ANGL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ANGL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:06:41 (UTC+8)

ANGL TOKEN (ANGL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.