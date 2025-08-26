ANGL TOKEN (ANGL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.003759 $ 0.003759 $ 0.003759 24 שעות נמוך $ 0.00414158 $ 0.00414158 $ 0.00414158 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.003759$ 0.003759 $ 0.003759 גבוה 24 שעות $ 0.00414158$ 0.00414158 $ 0.00414158 שיא כל הזמנים $ 0.01037575$ 0.01037575 $ 0.01037575 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00346384$ 0.00346384 $ 0.00346384 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.16% שינוי מחיר (1D) -8.48% שינוי מחיר (7D) -7.24% שינוי מחיר (7D) -7.24%

ANGL TOKEN (ANGL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00376502. במהלך 24 השעות האחרונות, ANGL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003759 לבין שיא של $ 0.00414158, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANGLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01037575, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00346384.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANGL השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -8.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) מידע שוק

שווי שוק $ 812.69K$ 812.69K $ 812.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M אספקת מחזור 215.00M 215.00M 215.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ANGL TOKEN הוא $ 812.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANGL הוא 215.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.78M.