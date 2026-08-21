ANDY ETH מחיר היום

מחיר ANDY ETH (ANDY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 20.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANDY ל USD הוא $ 0 לכל ANDY.

ANDY ETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,016,149, עם היצע במחזור של 1.00T ANDY. ב‑24 השעות האחרונות, ANDY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANDY נע ב +2.21% בשעה האחרונה ו +50.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ANDY ETH (ANDY) מידע שוק

שווי שוק $ 8.02M$ 8.02M $ 8.02M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.02M$ 8.02M $ 8.02M אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ANDY ETH הוא $ 8.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANDY הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.02M.