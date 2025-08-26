AndreyWTR (WTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00177748$ 0.00177748 $ 0.00177748 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.49% שינוי מחיר (1D) -20.77% שינוי מחיר (7D) -25.87% שינוי מחיר (7D) -25.87%

AndreyWTR (WTR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00177748, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WTR השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -20.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AndreyWTR (WTR) מידע שוק

שווי שוק $ 133.83K$ 133.83K $ 133.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 133.83K$ 133.83K $ 133.83K אספקת מחזור 948.56M 948.56M 948.56M אספקה כוללת 948,557,861.602676 948,557,861.602676 948,557,861.602676

שווי השוק הנוכחי של AndreyWTR הוא $ 133.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WTR הוא 948.56M, עם היצע כולל של 948557861.602676. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.83K.