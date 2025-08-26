Ampleforth (AMPL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 שעות נמוך $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 גבוה 24 שעות $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 שיא כל הזמנים $ 4.07$ 4.07 $ 4.07 המחיר הנמוך ביותר $ 0.155869$ 0.155869 $ 0.155869 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.90% שינוי מחיר (1D) -7.41% שינוי מחיר (7D) -2.16% שינוי מחיר (7D) -2.16%

Ampleforth (AMPL) המחיר בזמן אמת של הוא $1.18. במהלך 24 השעות האחרונות, AMPL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.18 לבין שיא של $ 1.31, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMPLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.155869.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMPL השתנה ב -1.90% במהלך השעה האחרונה, -7.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ampleforth (AMPL) מידע שוק

שווי שוק $ 24.94M$ 24.94M $ 24.94M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.99M$ 26.99M $ 26.99M אספקת מחזור 21.07M 21.07M 21.07M אספקה כוללת 22,806,355.72416076 22,806,355.72416076 22,806,355.72416076

שווי השוק הנוכחי של Ampleforth הוא $ 24.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMPL הוא 21.07M, עם היצע כולל של 22806355.72416076. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.99M.