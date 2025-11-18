AllUnity EUR מחיר היום

מחיר AllUnity EUR (EURAU) בזמן אמת היום הוא $ 1.16, עם שינוי של 0.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EURAU ל USD הוא $ 1.16 לכל EURAU.

AllUnity EUR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,434,749, עם היצע במחזור של 17.63M EURAU. ב‑24 השעות האחרונות, EURAU סחר בין $ 1.16 (נמוך) ל $ 1.16 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.19, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.1.

ביצועים לטווח קצר, EURAU נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו +0.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AllUnity EUR (EURAU) מידע שוק

שווי שוק $ 20.43M$ 20.43M $ 20.43M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.43M$ 20.43M $ 20.43M אספקת מחזור 17.63M 17.63M 17.63M אספקה כוללת 17,630,778.33 17,630,778.33 17,630,778.33

שווי השוק הנוכחי של AllUnity EUR הוא $ 20.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EURAU הוא 17.63M, עם היצע כולל של 17630778.33. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.43M.