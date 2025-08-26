עוד על ALGT

AlgoTrade סֵמֶל

AlgoTrade מחיר (ALGT)

$0.00483739
-10.10%1D
AlgoTrade (ALGT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:44:54 (UTC+8)

AlgoTrade (ALGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00478119
24 שעות נמוך
$ 0.00544068
גבוה 24 שעות

$ 0.00478119
$ 0.00544068
$ 0.01476287
$ 0
+0.83%

-9.83%

-17.52%

-17.52%

AlgoTrade (ALGT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00485084. במהלך 24 השעות האחרונות, ALGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00478119 לבין שיא של $ 0.00544068, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01476287, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALGT השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -9.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AlgoTrade (ALGT) מידע שוק

$ 435.37K
--
$ 483.74K
90.00M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של AlgoTrade הוא $ 435.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALGT הוא 90.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 483.74K.

AlgoTrade (ALGT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AlgoTradeל USDהיה $ -0.000529218234725677.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlgoTrade ל USDהיה . $ -0.0002640709.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlgoTrade ל USDהיה $ +0.0024348054.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AlgoTradeל USDהיה $ -0.001348558750945717.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000529218234725677-9.83%
30 ימים$ -0.0002640709-5.44%
60 ימים$ +0.0024348054+50.19%
90 ימים$ -0.001348558750945717-21.75%

מה זהAlgoTrade (ALGT)

AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX. Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot. Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

AlgoTrade (ALGT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

AlgoTradeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AlgoTrade (ALGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AlgoTrade (ALGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AlgoTrade.

בדוק את AlgoTrade תחזית המחיר עכשיו‏!

ALGT למטבעות מקומיים

AlgoTrade (ALGT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AlgoTrade (ALGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AlgoTrade (ALGT)

כמה שווה AlgoTrade (ALGT) היום?
החי ALGTהמחיר ב USD הוא 0.00485084 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALGT ל USD?
המחיר הנוכחי של ALGT ל USD הוא $ 0.00485084. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AlgoTrade?
שווי השוק של ALGT הוא $ 435.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALGT?
ההיצע במחזור של ALGT הוא 90.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALGT?
‏‏ALGT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01476287 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALGT?
ALGT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ALGT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALGT הוא -- USD.
האם ALGT יעלה השנה?
ALGT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALGT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
AlgoTrade (ALGT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.