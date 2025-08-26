AlgoTrade (ALGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00478119 גבוה 24 שעות $ 0.00544068 שיא כל הזמנים $ 0.01476287 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.83% שינוי מחיר (1D) -9.83% שינוי מחיר (7D) -17.52%

AlgoTrade (ALGT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00485084. במהלך 24 השעות האחרונות, ALGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00478119 לבין שיא של $ 0.00544068, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01476287, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALGT השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -9.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AlgoTrade (ALGT) מידע שוק

שווי שוק $ 435.37K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 483.74K אספקת מחזור 90.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AlgoTrade הוא $ 435.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALGT הוא 90.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 483.74K.