Algo Pub מחיר היום

מחיר Algo Pub (ALGOPUB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALGOPUB ל USD הוא $ 0 לכל ALGOPUB.

Algo Pub כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,290, עם היצע במחזור של 999.72M ALGOPUB. ב‑24 השעות האחרונות, ALGOPUB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALGOPUB נע ב -0.37% בשעה האחרונה ו +41.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Algo Pub (ALGOPUB) מידע שוק

שווי שוק $ 35.29K$ 35.29K $ 35.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.29K$ 35.29K $ 35.29K אספקת מחזור 999.72M 999.72M 999.72M אספקה כוללת 999,722,793.050809 999,722,793.050809 999,722,793.050809

שווי השוק הנוכחי של Algo Pub הוא $ 35.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALGOPUB הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999722793.050809. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.29K.