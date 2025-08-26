Alchemix (ALCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 9.76 $ 9.76 $ 9.76 24 שעות נמוך $ 10.8 $ 10.8 $ 10.8 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 9.76$ 9.76 $ 9.76 גבוה 24 שעות $ 10.8$ 10.8 $ 10.8 שיא כל הזמנים $ 2,066.2$ 2,066.2 $ 2,066.2 המחיר הנמוך ביותר $ 6.57$ 6.57 $ 6.57 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.53% שינוי מחיר (1D) -9.79% שינוי מחיר (7D) -7.10% שינוי מחיר (7D) -7.10%

Alchemix (ALCX) המחיר בזמן אמת של הוא $9.73. במהלך 24 השעות האחרונות, ALCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 9.76 לבין שיא של $ 10.8, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2,066.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.57.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALCX השתנה ב -2.53% במהלך השעה האחרונה, -9.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alchemix (ALCX) מידע שוק

שווי שוק $ 23.98M$ 23.98M $ 23.98M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.81M$ 29.81M $ 29.81M אספקת מחזור 2.46M 2.46M 2.46M אספקה כוללת 3,055,779.005029097 3,055,779.005029097 3,055,779.005029097

שווי השוק הנוכחי של Alchemix הוא $ 23.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALCX הוא 2.46M, עם היצע כולל של 3055779.005029097. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.81M.