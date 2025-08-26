עוד על AIPETS

Aipets סֵמֶל

Aipets מחיר (AIPETS)

לא רשום

1 AIPETS ל USDמחיר חי:

--
----
-5.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Aipets (AIPETS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:05:59 (UTC+8)

Aipets (AIPETS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00317627
$ 0.00317627$ 0.00317627

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

-5.68%

-5.75%

-5.75%

Aipets (AIPETS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIPETS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIPETSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00317627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIPETS השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -5.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aipets (AIPETS) מידע שוק

$ 14.53K
$ 14.53K$ 14.53K

--
----

$ 14.53K
$ 14.53K$ 14.53K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aipets הוא $ 14.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIPETS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.53K.

Aipets (AIPETS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aipetsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAipets ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAipets ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aipetsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.68%
30 ימים$ 0-1.17%
60 ימים$ 0+13.74%
90 ימים$ 0--

מה זהAipets (AIPETS)

AIPETS SOLANA This is where digital pets bring joy and rewards on the Solana blockchain. Companionship: Each AI Pet is unique and brings joy to users life; sharing their love and care for their pets. Eco-Friendly: Our platform is powered by cutting edge blockchain technology, making it fast and environmentally friendly. Adopt an AI Pet and make a positive impact. A portion of proceeds supports animal welfare initiatives. Blockchain has no heart, and is not fun hence AIPETS offers a simple web app combining pets and crypto. This is an effort to bring heartfelt connection on chain. Team: No team allocation Liquidity Pool (LP): 90% of supply Ecosystem Fund Marketing/CEX: 10% No Tax Total Supply: 1,000,000,000 units No Inflation: Token supply won’t increase. Deflation: Token supply will decrease through buyback and burn. Revenue: 20% for buyback and burn, 79% for development, 1% to animal welfare charity and initiatives. Revenue will be generated through pet generation and management fees.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aipets (AIPETS) משאב

האתר הרשמי

Aipetsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aipets (AIPETS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aipets (AIPETS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aipets.

בדוק את Aipets תחזית המחיר עכשיו‏!

AIPETS למטבעות מקומיים

Aipets (AIPETS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aipets (AIPETS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIPETS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aipets (AIPETS)

כמה שווה Aipets (AIPETS) היום?
החי AIPETSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIPETS ל USD?
המחיר הנוכחי של AIPETS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aipets?
שווי השוק של AIPETS הוא $ 14.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIPETS?
ההיצע במחזור של AIPETS הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIPETS?
‏‏AIPETS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00317627 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIPETS?
AIPETS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AIPETS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIPETS הוא -- USD.
האם AIPETS יעלה השנה?
AIPETS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIPETS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
