AIGOV מחיר היום

מחיר AIGOV (OLIVIA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003052, עם שינוי של 6.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OLIVIA ל USD הוא $ 0.00003052 לכל OLIVIA.

AIGOV כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,356, עם היצע במחזור של 929.01M OLIVIA. ב‑24 השעות האחרונות, OLIVIA סחר בין $ 0.00002904 (נמוך) ל $ 0.00003278 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01787206, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002904.

ביצועים לטווח קצר, OLIVIA נע ב -0.79% בשעה האחרונה ו -25.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AIGOV (OLIVIA) מידע שוק

שווי שוק $ 28.36K$ 28.36K $ 28.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.36K$ 28.36K $ 28.36K אספקת מחזור 929.01M 929.01M 929.01M אספקה כוללת 929,009,906.7460017 929,009,906.7460017 929,009,906.7460017

שווי השוק הנוכחי של AIGOV הוא $ 28.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OLIVIA הוא 929.01M, עם היצע כולל של 929009906.7460017. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.36K.