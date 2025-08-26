AICAT (AICAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00110116$ 0.00110116 $ 0.00110116 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000995$ 0.00000995 $ 0.00000995 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.12% שינוי מחיר (7D) +2.12%

AICAT (AICAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001823. במהלך 24 השעות האחרונות, AICAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AICATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00110116, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000995.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AICAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AICAT (AICAT) מידע שוק

שווי שוק $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K אספקת מחזור 996.46M 996.46M 996.46M אספקה כוללת 996,458,455.946406 996,458,455.946406 996,458,455.946406

שווי השוק הנוכחי של AICAT הוא $ 18.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AICAT הוא 996.46M, עם היצע כולל של 996458455.946406. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.16K.