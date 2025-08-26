ai9000 (AI9000) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04396809$ 0.04396809 $ 0.04396809 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -9.16% שינוי מחיר (7D) -4.81% שינוי מחיר (7D) -4.81%

ai9000 (AI9000) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AI9000 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AI9000השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04396809, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AI9000 השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -9.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ai9000 (AI9000) מידע שוק

שווי שוק $ 127.53K$ 127.53K $ 127.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 127.53K$ 127.53K $ 127.53K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ai9000 הוא $ 127.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AI9000 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.53K.