AI Analysis Token מחיר היום

מחיר AI Analysis Token (AIAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.251976, עם שינוי של 0.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIAT ל USD הוא $ 0.251976 לכל AIAT.

AI Analysis Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,804,905, עם היצע במחזור של 110.35M AIAT. ב‑24 השעות האחרונות, AIAT סחר בין $ 0.251082 (נמוך) ל $ 0.251976 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.918633, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.066515.

ביצועים לטווח קצר, AIAT נע ב +0.21% בשעה האחרונה ו -2.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AI Analysis Token (AIAT) מידע שוק

שווי שוק $ 27.80M$ 27.80M $ 27.80M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.99M$ 125.99M $ 125.99M אספקת מחזור 110.35M 110.35M 110.35M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AI Analysis Token הוא $ 27.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIAT הוא 110.35M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.99M.