Agoric (BLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00588301 $ 0.00588301 $ 0.00588301 24 שעות נמוך $ 0.00598259 $ 0.00598259 $ 0.00598259 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00588301$ 0.00588301 $ 0.00588301 גבוה 24 שעות $ 0.00598259$ 0.00598259 $ 0.00598259 שיא כל הזמנים $ 0.751177$ 0.751177 $ 0.751177 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00554873$ 0.00554873 $ 0.00554873 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -1.37% שינוי מחיר (7D) -3.64% שינוי מחיר (7D) -3.64%

Agoric (BLD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00589268. במהלך 24 השעות האחרונות, BLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00588301 לבין שיא של $ 0.00598259, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.751177, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00554873.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLD השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -1.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agoric (BLD) מידע שוק

שווי שוק $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.32M$ 6.32M $ 6.32M אספקת מחזור 684.75M 684.75M 684.75M אספקה כוללת 1,073,101,297.28249 1,073,101,297.28249 1,073,101,297.28249

שווי השוק הנוכחי של Agoric הוא $ 4.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLD הוא 684.75M, עם היצע כולל של 1073101297.28249. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.32M.