Agio (AGIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01205182. במהלך 24 השעות האחרונות, AGIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01189706 לבין שיא של $ 0.01279652, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02506422, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00697543.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGIO השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -4.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Agio הוא $ 332.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGIO הוא 27.62M, עם היצע כולל של 90409744.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Agioל USDהיה $ -0.00062140065884682.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgio ל USDהיה . $ +0.0019297494.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgio ל USDהיה $ +0.0032141492.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Agioל USDהיה $ +0.00122658509816177.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00062140065884682
|-4.90%
|30 ימים
|$ +0.0019297494
|+16.01%
|60 ימים
|$ +0.0032141492
|+26.67%
|90 ימים
|$ +0.00122658509816177
|+11.33%
AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.