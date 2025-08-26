Agio (AGIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01189706 $ 0.01189706 $ 0.01189706 24 שעות נמוך $ 0.01279652 $ 0.01279652 $ 0.01279652 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01189706$ 0.01189706 $ 0.01189706 גבוה 24 שעות $ 0.01279652$ 0.01279652 $ 0.01279652 שיא כל הזמנים $ 0.02506422$ 0.02506422 $ 0.02506422 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00697543$ 0.00697543 $ 0.00697543 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -4.90% שינוי מחיר (7D) +0.21% שינוי מחיר (7D) +0.21%

Agio (AGIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01205182. במהלך 24 השעות האחרונות, AGIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01189706 לבין שיא של $ 0.01279652, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02506422, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00697543.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGIO השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -4.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agio (AGIO) מידע שוק

שווי שוק $ 332.84K$ 332.84K $ 332.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M אספקת מחזור 27.62M 27.62M 27.62M אספקה כוללת 90,409,744.0 90,409,744.0 90,409,744.0

שווי השוק הנוכחי של Agio הוא $ 332.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGIO הוא 27.62M, עם היצע כולל של 90409744.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09M.