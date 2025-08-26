AgentMe (AGME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00446036$ 0.00446036 $ 0.00446036 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -3.82% שינוי מחיר (7D) +2.79% שינוי מחיר (7D) +2.79%

AgentMe (AGME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AGME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00446036, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGME השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -3.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AgentMe (AGME) מידע שוק

שווי שוק $ 18.34K$ 18.34K $ 18.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.34K$ 18.34K $ 18.34K אספקת מחזור 999.13M 999.13M 999.13M אספקה כוללת 999,130,847.1167 999,130,847.1167 999,130,847.1167

שווי השוק הנוכחי של AgentMe הוא $ 18.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGME הוא 999.13M, עם היצע כולל של 999130847.1167. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.34K.