Agent Zero סֵמֶל

Agent Zero מחיר ($WSB)

לא רשום

1 $WSB ל USDמחיר חי:

$0.00510984
$0.00510984$0.00510984
-7.70%1D
mexc
USD
Agent Zero ($WSB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:59:39 (UTC+8)

Agent Zero ($WSB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00500519
$ 0.00500519$ 0.00500519
24 שעות נמוך
$ 0.00555189
$ 0.00555189$ 0.00555189
גבוה 24 שעות

$ 0.00500519
$ 0.00500519$ 0.00500519

$ 0.00555189
$ 0.00555189$ 0.00555189

$ 0.219728
$ 0.219728$ 0.219728

$ 0.0031584
$ 0.0031584$ 0.0031584

+0.52%

-7.78%

-9.79%

-9.79%

Agent Zero ($WSB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00510984. במהלך 24 השעות האחרונות, $WSB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00500519 לבין שיא של $ 0.00555189, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $WSBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.219728, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0031584.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $WSB השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -7.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agent Zero ($WSB) מידע שוק

$ 107.31K
$ 107.31K$ 107.31K

--
----

$ 107.31K
$ 107.31K$ 107.31K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agent Zero הוא $ 107.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $WSB הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 107.31K.

Agent Zero ($WSB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Agent Zeroל USDהיה $ -0.000431669494253607.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent Zero ל USDהיה . $ -0.0011254412.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent Zero ל USDהיה $ -0.0010181146.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Agent Zeroל USDהיה $ +0.0013375926882946307.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000431669494253607-7.78%
30 ימים$ -0.0011254412-22.02%
60 ימים$ -0.0010181146-19.92%
90 ימים$ +0.0013375926882946307+35.46%

מה זהAgent Zero ($WSB)

Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero

Agent Zero ($WSB) משאב

האתר הרשמי

Agent Zeroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Agent Zero ($WSB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Agent Zero ($WSB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Agent Zero.

בדוק את Agent Zero תחזית המחיר עכשיו‏!

$WSB למטבעות מקומיים

Agent Zero ($WSB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Agent Zero ($WSB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $WSB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Agent Zero ($WSB)

כמה שווה Agent Zero ($WSB) היום?
החי $WSBהמחיר ב USD הוא 0.00510984 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $WSB ל USD?
המחיר הנוכחי של $WSB ל USD הוא $ 0.00510984. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Agent Zero?
שווי השוק של $WSB הוא $ 107.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $WSB?
ההיצע במחזור של $WSB הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $WSB?
‏‏$WSB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.219728 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $WSB?
$WSB ‏‏רשם מחירATL של 0.0031584 USD.
מהו נפח המסחר של $WSB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $WSB הוא -- USD.
האם $WSB יעלה השנה?
$WSB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $WSB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.