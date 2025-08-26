Agent Zero ($WSB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00500519 $ 0.00500519 $ 0.00500519 24 שעות נמוך $ 0.00555189 $ 0.00555189 $ 0.00555189 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00500519$ 0.00500519 $ 0.00500519 גבוה 24 שעות $ 0.00555189$ 0.00555189 $ 0.00555189 שיא כל הזמנים $ 0.219728$ 0.219728 $ 0.219728 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0031584$ 0.0031584 $ 0.0031584 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -7.78% שינוי מחיר (7D) -9.79% שינוי מחיר (7D) -9.79%

Agent Zero ($WSB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00510984. במהלך 24 השעות האחרונות, $WSB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00500519 לבין שיא של $ 0.00555189, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $WSBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.219728, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0031584.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $WSB השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -7.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agent Zero ($WSB) מידע שוק

שווי שוק $ 107.31K$ 107.31K $ 107.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 107.31K$ 107.31K $ 107.31K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agent Zero הוא $ 107.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $WSB הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 107.31K.