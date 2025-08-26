עוד על AIYP

Agent YP by Virtuals (AIYP) טבלת מחירים חיה
Agent YP by Virtuals (AIYP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Agent YP by Virtuals (AIYP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIYP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00113036, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIYPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02600732, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIYP השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -17.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agent YP by Virtuals (AIYP) מידע שוק

$ 895.19K
שווי השוק הנוכחי של Agent YP by Virtuals הוא $ 895.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIYP הוא 999.03M, עם היצע כולל של 999031959.0452348. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 895.19K.

Agent YP by Virtuals (AIYP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Agent YP by Virtualsל USDהיה $ -0.000189298550098099.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent YP by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent YP by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Agent YP by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000189298550098099-17.44%
30 ימים$ 0-31.71%
60 ימים$ 0-47.96%
90 ימים$ 0--

מה זהAgent YP by Virtuals (AIYP)

AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape.

Agent YP by Virtuals (AIYP) משאב

האתר הרשמי

Agent YP by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Agent YP by Virtuals (AIYP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Agent YP by Virtuals (AIYP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Agent YP by Virtuals.

בדוק את Agent YP by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

AIYP למטבעות מקומיים

Agent YP by Virtuals (AIYP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Agent YP by Virtuals (AIYP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIYP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Agent YP by Virtuals (AIYP)

כמה שווה Agent YP by Virtuals (AIYP) היום?
החי AIYPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIYP ל USD?
המחיר הנוכחי של AIYP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Agent YP by Virtuals?
שווי השוק של AIYP הוא $ 895.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIYP?
ההיצע במחזור של AIYP הוא 999.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIYP?
‏‏AIYP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02600732 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIYP?
AIYP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AIYP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIYP הוא -- USD.
האם AIYP יעלה השנה?
AIYP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIYP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
