Agent YP by Virtuals (AIYP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00113036 $ 0.00113036 $ 0.00113036 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00113036$ 0.00113036 $ 0.00113036 שיא כל הזמנים $ 0.02600732$ 0.02600732 $ 0.02600732 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.45% שינוי מחיר (1D) -17.44% שינוי מחיר (7D) -28.22% שינוי מחיר (7D) -28.22%

Agent YP by Virtuals (AIYP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIYP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00113036, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIYPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02600732, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIYP השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -17.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agent YP by Virtuals (AIYP) מידע שוק

שווי שוק $ 895.19K$ 895.19K $ 895.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 895.19K$ 895.19K $ 895.19K אספקת מחזור 999.03M 999.03M 999.03M אספקה כוללת 999,031,959.0452348 999,031,959.0452348 999,031,959.0452348

שווי השוק הנוכחי של Agent YP by Virtuals הוא $ 895.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIYP הוא 999.03M, עם היצע כולל של 999031959.0452348. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 895.19K.