מחיר Agent DORA (AD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000776, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AD ל USD הוא $ 0.00000776 לכל AD.

Agent DORA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,750.05, עם היצע במחזור של 999.14M AD. ב‑24 השעות האחרונות, AD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00167666, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000077.

ביצועים לטווח קצר, AD נע ב -- בשעה האחרונה ו -20.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Agent DORA (AD) מידע שוק

