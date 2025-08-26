Agave (AGVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 52.71 $ 52.71 $ 52.71 24 שעות נמוך $ 55.76 $ 55.76 $ 55.76 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 52.71$ 52.71 $ 52.71 גבוה 24 שעות $ 55.76$ 55.76 $ 55.76 שיא כל הזמנים $ 1,466.43$ 1,466.43 $ 1,466.43 המחיר הנמוך ביותר $ 4.92$ 4.92 $ 4.92 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.22% שינוי מחיר (1D) -5.38% שינוי מחיר (7D) +1.91% שינוי מחיר (7D) +1.91%

Agave (AGVE) המחיר בזמן אמת של הוא $52.76. במהלך 24 השעות האחרונות, AGVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 52.71 לבין שיא של $ 55.76, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,466.43, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.92.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGVE השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -5.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agave (AGVE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M אספקת מחזור 100.00K 100.00K 100.00K אספקה כוללת 100,000.0 100,000.0 100,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agave הוא $ 5.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGVE הוא 100.00K, עם היצע כולל של 100000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.28M.