Aethernet (AETHER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00405951 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.75% שינוי מחיר (1D) -6.30% שינוי מחיר (7D) +0.51%

Aethernet (AETHER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AETHER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AETHERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00405951, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AETHER השתנה ב +0.75% במהלך השעה האחרונה, -6.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aethernet (AETHER) מידע שוק

שווי שוק $ 55.43K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.43K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aethernet הוא $ 55.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AETHER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.43K.