Aether Games (AEG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AEG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AEGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.343817, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AEG השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -3.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Aether Games הוא $ 342.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AEG הוא 444.89M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 770.19K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Aether Gamesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAether Games ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAether Games ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aether Gamesל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.36%
|30 ימים
|$ 0
|-41.19%
|60 ימים
|$ 0
|-23.99%
|90 ימים
|$ 0
|--
Aether Games is a transmedia development studio focused on creating immersive experiences through games, series and interactive AI technologies. Aether Games is not only enhancing the gaming experience, but is also empowering players in a way that is also inclusive of traditional gamers. Aether Games have secured the Exclusive Rights to develop the Official Online Trading Card Game for "The Wheel of Time" series. Products lineup Aether: Trading Card Game Aether is a Trading Card Game set in the dark fantasy universe. Players use a variety of Adventurers, Creatures and Cards, each with their own unique mechanics, to craft powerful new strategies. Players quest for new cards and battle each other for ranks and rewards, all while customizing their decks and cards to suit their individual playstyles. With real-time online battles, deep strategy, and expansive card sets, Aether offers an immersive and rewarding gaming experience. Aether Saga Fully CGI 3D cinematic dark fantasy series about Holda and Einar, immersing the audience into the world of Aether. Aether Saga is a captivating story set in a mystical Viking world, where ancient Norse mythology intertwines with magical elements. Cards of Eternity: The Wheel of Time Venture into the legendary world of "The Wheel of Time" with Aether Games' upcoming title "Cards of Eternity: The Wheel of Time". "The Wheel of Time" is an epic fantasy masterpiece by Robert Jordan and Brandon Sanderson. Spanning 14 novels, it's a tale of magic, conflict, and destiny that has captivated millions worldwide. Its rich narrative and deep lore have made it one of the best-selling fantasy series ever, securing its place as a cultural phenomenon with a successful TV adaptation on AmazonPrime. Token Utility $AEG: Empowering Aether Games Ecosystem
