Aether Games (AEG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.343817 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -3.36% שינוי מחיר (7D) -27.41%

Aether Games (AEG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AEG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AEGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.343817, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AEG השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -3.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aether Games (AEG) מידע שוק

שווי שוק $ 342.65K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 770.19K אספקת מחזור 444.89M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aether Games הוא $ 342.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AEG הוא 444.89M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 770.19K.