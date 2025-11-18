AdZilla מחיר היום

מחיר AdZilla (ADZILLA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00024106, עם שינוי של 16.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ADZILLA ל USD הוא $ 0.00024106 לכל ADZILLA.

AdZilla כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 242,371, עם היצע במחזור של 999.93M ADZILLA. ב‑24 השעות האחרונות, ADZILLA סחר בין $ 0.00022044 (נמוך) ל $ 0.0002968 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00039142, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00011699.

ביצועים לטווח קצר, ADZILLA נע ב +2.42% בשעה האחרונה ו -20.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AdZilla (ADZILLA) מידע שוק

שווי שוק $ 242.37K$ 242.37K $ 242.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 242.37K$ 242.37K $ 242.37K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,931,599.874866 999,931,599.874866 999,931,599.874866

