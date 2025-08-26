Adappter (ADP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00165814 $ 0.00165814 $ 0.00165814 24 שעות נמוך $ 0.00173147 $ 0.00173147 $ 0.00173147 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00165814$ 0.00165814 $ 0.00165814 גבוה 24 שעות $ 0.00173147$ 0.00173147 $ 0.00173147 שיא כל הזמנים $ 0.158038$ 0.158038 $ 0.158038 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00110676$ 0.00110676 $ 0.00110676 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.94% שינוי מחיר (1D) -3.29% שינוי מחיר (7D) -5.04% שינוי מחיר (7D) -5.04%

Adappter (ADP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0016745. במהלך 24 השעות האחרונות, ADP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00165814 לבין שיא של $ 0.00173147, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.158038, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00110676.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADP השתנה ב +0.94% במהלך השעה האחרונה, -3.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Adappter (ADP) מידע שוק

שווי שוק $ 6.92M$ 6.92M $ 6.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.74M$ 16.74M $ 16.74M אספקת מחזור 4.13B 4.13B 4.13B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Adappter הוא $ 6.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ADP הוא 4.13B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.74M.